В Давлекановском районе депутат лишился полномочий за подделку документов

Кроме того, он должным образом не отчитывался о доходах и расходах своей семьи.

Глава Алгинского сельсовета, одновременно являющийся сельским депутатом, выдавал знакомым подложные документы, подтверждавшие их права на землю. С помощью фиктивных справок те оформляли участки в собственность в упрощенном порядке.

Также чиновник должным образом не отчитывался о доходах и расходах своей семьи. В частности, он не указал, что у супруги есть квартира в Уфе. Кроме того, мужчина эксплуатировал служебный автомобиль в личных целях.

После проверки чиновник ушел с должности главы сельсовета. Прокурор также потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении его депутатских полномочий. На внеочередной сессии сельсовета народному избраннику пришлось отдать свой мандат, сообщает республиканская прокуратура.