В Уфе подсчитали сумму ущерба от аномального ливня

11.09.17 День воинской славы России - победы русской эскадры у мыса Тендра

11.09.17 В Башкирии подводят итоги выборов депутатов местного самоуправления

11.09.17 В среду в республику вернется лето

11.09.17 В Уфе продолжается фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык"

11.09.17 Сегодня - Всероссийский день трезвости

11.09.17 Сценарий фильма "Из Уфы с любовью" отмечен на фестивале "Киношок"

11.09.17 В Уфе работникам ЖКХ предоставят жилье