В Башкирии коммерческая фирма загрязнила берег водоема

За это ее оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фирму «Изумруд» в Кушнаренковском районе оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение экологического законодательства.

Компания занимается организацией отдыха и владеет кафе, гостиничными домиками, а также игровой и пляжной зонами на берегу озера Ильмурзино. Бытовые отходы она складировала в непосредственной близости от водоема, и они могли попасть в воду.

Сейчас нарушения устранены, сообщает республиканская прокуратура.