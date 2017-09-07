Ford отзывает более 20 тысяч моделей Kuga

Речь идет о 1 тыс. 59 автомобилях, реализованных с 25 сентября 2016-го по 30 июня 2017 года и 19 тыс. 805 автомобилях, проданных с 21 марта 2013-го по 1 декабря 2015 года, сообщает Росстандарт.

В первом случае на моделях неисправны инициаторы подушек безопасности – в случае аварии может не сработать боковая или коленная подушка безопасности пассажира. Во втором случае речь идет о дефекте конструкции нижней отделки средней стойки – при ДТП это может привести к возгоранию изоляционного материала.

В автомобилях заменят подушки безопасности и доработают изоляционный материал на отделке стоек.

Владельцев оповестят уполномоченные представители изготовителя. Кроме того, можно самостоятельно сверить VIN-код на сайте Росстандарта.