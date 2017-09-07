Трое уфимцев предстали перед судом за похищение человека

Также в вину им вменялся разбой.

В июне прошлого года трое пьяных уфимцев на улице 8 Марта напали на мужчину и отобрали у него телефон и часы. Затем грабители погрузили потерпевшего в багажник машины и привезли в гаражный кооператив, где продолжили избивать свою жертву и требовать деньги.

Действия сообщников пресекла полиция. Стражи порядка задержали двоих обвиняемых, третьему удалось скрыться. Его объявили в розыск и задержали в Туапсе.

Суд приговорил грабителей к срокам от шести с половиной лет условно до семи с половиной лет колонии строгого режима. Один из осужденных освобожден от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, сообщает республиканская прокуратура.