В Уфимском районе водитель «КамАЗа» погиб в столкновении с «Мерседесом»

ДТП произошло утром 10 сентября в десятом километре Западного обхода Уфы, сообщает республиканская госавтоинспекция.

По предварительным данным, грузовой «Мерседес» под управлением 48-летнего жителя Татарии столкнулся с бензовозом «КамАЗ», за рулем которого находился 49-летний местный житель. Водитель второго грузовика скончался на месте до приезда «скорой помощи».

За прошедший день в регионе прошло 15 ДТП, в которых четыре человека погибли и 16 получили травмы. Задержаны 102 пьяных водителя, пресечено около трех тысяч нарушений правил дорожного движения.