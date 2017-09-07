В Башкирии устанавливается личность водителя «Киа», погибшего в ДТП

Авария произошла вчера вечером на автодороге Москва – Уфа, сообщает ГИБДД региона.

В Уфимском районе в результате столкновения «Киа Рио» и «Тойоты Краун» погиб водитель и 29-летний пассажир первой иномарки, а также 29-летняя жительница Нефтекамска, управлявшая второй иномаркой. Кроме того, госпитализированы три пассажира «Тойоты» - 32- и 36-летний мужчины и 31-летняя женщина – жители Краснокамского района

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Как сообщает источник, личность водителя «Киа» пока не установлена.