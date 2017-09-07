Житель Уфы украл из квартиры ванну

Емкость он продал за 600 рублей, а деньги пропил.

Уфимец за 10 тысяч рублей купил для своей тещи акриловую ванну, однако установить ее не успел. Некоторое время она стояла у родственницы в квартире, а потом таинственно исчезла.

Емкость помог найти участковый. Он заподозрил в краже 37-летнего ранее судимого сына обворованной уфимки. Тот во всем сознался и пояснил, что несколько дней распивал с прителями спиртное, а когда деньги закончились, продал ванну за 600 рублей знакомому. Выручку потратил на алкоголь.

Ванну изъяли, подозреваемого взяли под стражу и завели на него уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.