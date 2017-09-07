В Октябрьском 79-летняя пенсионерка добилась бесплатных лекарств

Больной женщине необоснованно отказали в выписке жизненно важных препаратов, сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

Во время проверки, организованной по жалобе заявительницы, тридцать лет страдающей несахарным диабетом (редким заболеванием, связанным с нарушением функции гипофиза) и являющейся инвалидом второй группы, выяснилось, что ее права были нарушены.

По закону, пациентка имела право на бесплатные препараты, но в местной больнице ей перестали их выписывать, ссылаясь на ее отказ от федерального социального пакета в пользу денежных выплат.

Прокуратура пришла к выводу, что медперсонал действовал незаконно, так как бесплатные лекарства больным предусмотрены не только в рамках федеральных, но и региональных льгот.

Сейчас пенсионерка вновь бесплатно получает необходимые ей препараты.