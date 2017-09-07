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11.09.17 | 12:39 НОВОСТИ | Архив новостей
Депутаты горсовета предлагают освободить в бюджете Уфы 94 млн рублей на развитие массового спорта
По информации и. о. начальника управления по физической культуре и спорту городской администрации Сергея Степанова, сегодня в школах на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства занимаются более 700 человек. Это лишь четыре процента от основной массы занимающихся. На финансирование направляется более 94 млн рублей. «Это большая нагрузка на местный бюджет, которая является фактором, сдерживающим развитие массового спорта», - считает Степанов.
Согласился с ним и министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, отметив, что «городу тяжело справляться с расходами на деятельность и содержание спортивных школ». Это, по его мнению, приводит к сокращению числа занимающихся. Он поддержал идею перевода уфимских спортивных школ олимпийского резерва в республиканскую собственность при условии передачи материальной базы и выделения дополнительных средств на приобретение инвентаря и экипировки для участия спортсменов в тренировочных сборах. Иванюта предложил и другой вариант решения проблемы – целевое выделение средств из республиканского бюджета. При этом он подчеркнул, что реализация обоих сценариев возможна только по решению правительства республики.
Освободившиеся 94 млн рублей в городском бюджете, как заверили депутаты горсовета, будут направлены в том числе на обеспечение бесплатных занятий детей в спортивных секциях.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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