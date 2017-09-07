Жители Башкирии могут подать заявление в Пенсионный фонд через представителя

Жители республики получили возможность подать заявление в Пенсионный фонд через своего законного представителя, сообщает пресс-служба отделения ПФР по РБ.

Для этого родитель, усыновитель, опекун или попечитель должен зайти в свой «личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию. При оформлении заявления придется указать данные заявителя и его представителя, а также заполнить остальные поля формы.

Через представителя можно подать заявления о назначении пенсии и ежемесячной денежной выплаты, установлении социальной доплаты к пенсии, доставке социальных выплат, выдаче сертификата на материнский капитал и ряд других.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Гражданин должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг gosuslugi.ru.