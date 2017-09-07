Жители Демы призвали уфимцев отметить День трезвости

11 сентября в парке культуры и отдыха «Демский» пройдет мероприятие, посвященное Всероссийскому дню трезвости, сообщила пресс-служба городской администрации.

В этот день педагоги местного объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Данко» будут раздавать листовки, призывающие отказаться от алкоголя, вести трезвый образ жизни.

Напомним, Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Впервые он был проведен в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви. В марте следующего года Святейший Синод принял решение отмечать этот день ежегодно.