В Башкирии в депутаты местных советов прошли представители шести партий

Шесть из восьми политических партий республики, выдвинувших своих кандидатов на прошедших 10 сентября выборах, будут представлены в органах местного самоуправления региона.

Больше всего мандатов получили представители «Единой России» - 193. Следом идет «Справедливая Россия», 14 кандидатов которой стали депутатами местных советов.

Также по итогам голосования кресла народных избранников заняли шесть человек от ЛДПР, двое – от КПРФ, трое – от «Патриотов России» и один – от «Партии пенсионеров за справедливость».

Еще 37 мандатов получили самовыдвиженцы, сообщили в Центризбиркоме РБ.