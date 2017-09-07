В Башкирии начали убирать сахарную свеклу

В восьми районах республики приступили к копке сахарной свеклы, сообщают в пресс-службе регионального минсельхоза.

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, к выходным свекла была убрана с площади 1 тыс. 314 га, что составляет два процента от плана. Лидируют аграрии Куюргазинского и Чишминского районов, где выкопали свеклу с 310 и 369 га соответственно (34 и 6 процентов от плана).

При средней урожайности 311 центнеров с гектара в республике накопано 40 тыс. 914 тонн корнеплодов, из них 10 тыс. 751 тонна вывезена на сахарные заводы. В прошлом году урожайность была ниже – 214 центнеров с гектара.