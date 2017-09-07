В Башкирии дети рисовали здоровый образ жизни

Названы победители конкурса рисунков среди детей сотрудников Роспотребнадзора по РБ, посвященного 95-летию санитарно-эпидемиологической службы в России, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На протяжении месяца юные участники сдавали в жюри свои работы на тему здоровья и здорового образа жизни. На конкурс было представлено 68 работ.

Итоги подведены по результатам голосования сотрудников. В номинации пять-шесть лет лучшей признана Александра Сальникова. Среди ребятишек от 7 до 11 лет отличилась Екатерина Иванова. В самой старшей возрастной категории 12-16 лет первое место завоевал Инсаф Гайнанов.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию санэпиднадзора России.