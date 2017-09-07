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11.09.17 | 10:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой
Девочка с книгой и мальчик с флейтой созданы по образцу композиций, которые украшали парк в 1950-х годах.
В парке вандалы уже не раз повреждали светильники. Между тем, штраф за порчу имущества в общественных местах достигает 40 тысяч рублей. Виновные могут быть также наказаны обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Автор: Елена ШАРОВА
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