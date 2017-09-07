В Уфе вандалы повредили скульптуру девочки с книгой

Арт-объект был установлен в парке имени И. Якутова совсем недавно - на прошлой неделе, сообщила пресс-служба администрации города.

Девочка с книгой и мальчик с флейтой созданы по образцу композиций, которые украшали парк в 1950-х годах.

В парке вандалы уже не раз повреждали светильники. Между тем, штраф за порчу имущества в общественных местах достигает 40 тысяч рублей. Виновные могут быть также наказаны обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо арестом на срок до трех месяцев.