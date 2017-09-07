Национальный молодёжный театр РБ принимает участие в фестивале театров для детей и молодёжи «Золотая репка», сообщила пресс-служба театра.

Сегодня на сцене Самарского театра драмы коллектив представит свою постановку «Гроза» по пьесе Александра Островского. Инициатором поездки уфимского театра в Самару стали сами организаторы фестиваля, попросившие привезти на конкурс именно «Грозу».

Ранее постановка участвовала в других театральных фестивалях и уже получила дипломы в номинациях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший дуэт», «Лучшая женская роль», «Лучший спектакль». Режиссёр спектакля – Ирина Зубжицкая (Санкт-Петербург), выпустившая в прошлом театральном сезоне на сцене Молодёжного театра «Три сестры» Антона Чехова.

К слову, в последний раз НМТ РБ принимал участие в фестивале «Золотая репка» в 2010 году со спектаклем «Ночевала тучка золотая». Увидеть постановку «Гроза» в Уфе зрители смогут уже 27 сентября.