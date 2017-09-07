Выборы в Белорецке состоялись

По предварительным подсчетам, на 29 избирательных участках проголосовало 47,2 процента избирателей.

Как отметила председатель территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Эльвира Мухаметшина, выборы прошли нормально.



- Никаких жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступило. В этом году мы впервые использовали QR-код. Благодаря данной технологии значительно уменьшилось время на подведение итогов голосования, - отметила она.



Всего было зарегистрировано 56 кандидатов в Белорецкий горсовет, они претендовали на 20 кресел.



Партийная принадлежность кандидатов распределилась следующим образом: 20 кандидатов от «Единой России», 19 - ЛДПР, 6 - «Справедливая Россия», 3 – КПРФ и по одному кандидату от партий «Патриоты России», РЭП «Зеленые» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Остальные самовыдвиженцы.