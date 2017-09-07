"Уфа" проиграла "Краснодару" - 0:1

Чемпионат Российской футбольной Премьер-лиги. "Уфа" - "Краснодар" - 0:1.

Гол забил Ф. Смолов (75-я мин.).

"Краснодар" приехал побеждать. Гости с первых минут без оглядки на чужое поле обосновались на половине "Уфы". Обидный вылет из Лиги Европы заставил их играть, как ужаленных, в каждом матче, дабы доказать случайность осечки. "Уфе", не имеющей глубины состава, оставалось только принять условия южан и уповать на контратаки. За весь матч, впрочем, их набралось всего две, а ударов в створ ворот "Краснодара" не было вообще.

Все было довольно монотонно в этот промозглый осенний вечер. Гуляющий по Черниковке ветер не обошел и трибуны "Нефтяника": на футбол в непогоду пришли только самые преданные и отчаянные.Остальные потеряли немного. Событий в поединке было ноль целых с небольшим десятых. Монотонное зрелище содержало единственную интригу: забьют гости или нет? Они всей командой долго и безуспешно искали лазейки в наших построениях. Возможно, так и не нашли бы, не будь в их составе Федора Смолова. Человек, умеющий выжать все из мало-мальски подходящего эпизода, остался верен себе. Забил Федор неказисто, коряво даже, но это был победный гол.

Даже пропустив, уфимцы не сумели поменять сценарий, отодвинуть игру на гостевую половину. Мало того, пару раз "Краснодар" мог забить еще - однажды спас голкипер Беленов, в другой раз глухо звякнула мокрая штанга ворот.

В общем, все было по делу. "Краснодар" сильнее, мы в этом убедились. Говорить надо о другом. Вот уже пять матчей подряд "Уфа" не может победить. Взяв резвый старт в чемпионате, пока остальные примерялись да присматривались, наши создали определенный задел, который тает на глазах. Все видят: что-то нужно менять. Но это вряд ли возможно со столь короткой скамейкой. На поле выходят все сильнейшие. Варьировать состав и тактику в зависимости от соперника тренеры не могут по этой причине. Вряд ли стоит ожидать пополнения багажа через неделю в Питере, где "Зенит" буквально рвет соперников на части. Поэтому остается, надеясь на лучшее, быть готовыми к худшему.