В Башкирии завершается единый день голосования

10.09.17 Сегодня - День танкиста

10.09.17 В Башкирии идёт голосование на выборах депутатов местных Советов

10.09.17 В Уфе продолжается фестиваль тюркоязычных театров "Туганлык"

10.09.17 В Уфе проходят сельскохозяйственные ярмарки

10.09.17 Сценарий фильма "Из Уфы с любовью" отмечен на фестивале "Киношок"

09.09.17 На трассе Уфа - аэропорт в связи с ремонтом возможны затруднения движения