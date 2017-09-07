НОВОСТИ
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10.09.17 15:37
В Стерлитамаке эвакуировали посетителей трёх торговых центров
10.09.17 14:41
Жители Юматово выбирают депутатов
10.09.17 14:31
В Бирском районе проходят сразу три избирательные компании
10.09.17 11:14
На депутатские мандаты в Башкирии претендуют кандидаты от восьми партий и самовыдвиженцы
10.09.17 11:00
Белоречане  выбирают депутатов в Совет городского поселения
10.09.17 10:47
В республике работают 295 избирательных участков
10.09.17 10:32
В Белорецком районе опрокинулся грузовик, погибли два человека
10.09.17 10:27
В ДТП в Буздякском районе один человек погиб, трое госпитализированы
10.09.17 10:27
На выборах в Башкирии впервые используют QR-код
10.09.17 10:20
Жительница Белорецка получила полгода исправительных работ за неуплату алиментов
10.09.17 10:15
В Благовещенске учащийся выстрелил в голову сверстнику при сдаче нормативов ГТО
10.09.17 10:10
В Учалинском районе под блокировку попали сайты по продаже леопардов
10.09.17 10:02
В Белебее пенсионер осуждён за убийство жены
10.09.17 09:49
Житель Башкирии вместо заказанной материнской платы получил старые батарейки
10.09.17 09:38
В Башкирии подросток скончался от удара электротоком
10.09.17 09:01
Картина "Из Уфы с любовью" отмечена двумя призами на фестивале "Киношок"
10.09.17 08:54
В Башкирии началось голосование на выборах депутатов в органы местного самоуправления
10.09.17 08:53
Сегодня "Уфа" принимает "Краснодар"
09.09.17 23:34
"Толпар" взял реванш у "Реактора" в серии буллитов - 1:0
09.09.17 23:09
Болельщики признали Онджея Ванека лучшим футболистом "Уфы" в августе
09.09.17 21:16
"Торос" проиграл "Молоту-Прикамье" - 2:4
09.09.17 17:08
В Уфе прошел марафон классической музыки
09.09.17 16:33
В Башкирии пьяный водитель влетел в кювет
09.09.17 16:20
В Уфе работников ЖКХ обеспечат служебным жильем
09.09.17 16:13
В Уфе изменился список мест проведения публичных мероприятий
09.09.17 16:08
В Уфе восстановлено наружное освещение
09.09.17 16:01
В Башкирии ожидаются снег и заморозки
09.09.17 09:45
"Толпар" проиграл "Реактору" - 2:3
09.09.17 09:20
Рустэм Хамитов подписал указ о проведении Фольклориады
09.09.17 08:54
В Уфе за долги отключили наружное освещение
09.09.17 08:24
В Уфе проходит акция "Осень без долгов"
09.09.17 08:12
В Башкирии родовыми сертификатами воспользовались 95 процентов матерей
08.09.17 23:45
"Салават Юлаев" выиграл у "Витязя" - 4:2
08.09.17 17:29
ХК "Салават Юлаев" занимает 9-е место по маркетингу и работе с болельщиками в КХЛ
08.09.17 14:37
Башкирия выступит пилотным регионом по повышению производительности труда
08.09.17 14:36
В Башкирии благотворители передали школьные принадлежности на 10 млн рублей
08.09.17 14:26
Башкирские аграрии потратили миллиард на технику
08.09.17 14:24
В Башкирии 9 сентября – день тишины
08.09.17 13:47
В Башкирии за день насмерть сбили двух пешеходов
08.09.17 13:37
В Уфе лишённый прав водитель за рулём маршрутки столкнулся с легковушкой
08.09.17 13:34
Про башкирских бортевиков расскажут на франко-немецком телеканале
08.09.17 13:22
Работникам научного центра в Уфе не выплатили миллион рублей зарплаты
08.09.17 13:11
Двое жителей Йошкар-Олы грабили уфимские банкоматы
08.09.17 12:40
В Башкирии больной эпилепсией добился бесплатных лекарств через суд
08.09.17 12:02
В Уфе пройдет медовая ярмарка
08.09.17 12:00
В Башкирии резко подешевели картофель и овощи
08.09.17 11:43
В Нефтекамске полиция раскрыла преступление до подачи заявления
08.09.17 11:31
Учебный пожар на избирательном участке в Агидели ликвидирован
08.09.17 11:18
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Подольске с "Витязем"
08.09.17 10:58
Сотрудники Республиканского музея боевой славы приняли участие в фестивале на Бородинском поле
08.09.17 10:57
В Башкирии отремонтировали 100 дворов
08.09.17 10:57
В Молодежном технопарке нефтяного университета пройдет слёт школьников-предпринимателей
08.09.17 10:35
Рустэм Хамитов остался доволен работой новой поликлиники в Чишмах
08.09.17 09:56
В одном кафе деньги украл, в другом их потратил
08.09.17 09:31
В Уфе две мошенницы обворовали доверчивую горожанку прямо на остановке
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