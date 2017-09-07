В Бирском районе проходят сразу три избирательные компании

Выборы в депутаты Бирского горсовета, а также Калинниковского и Силантьевского сельских поселений проходят в Бирском районе.

Как поясняет председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Казимиров, для голосующих работают 20 избирательных участков, явка на 12.00 составила 4,7%. «Пока это немного, но час еще ранний, как правило, избиратели начинают активно посещать участки после обеда, - поясняет он. - Всего бюллетени получили 32 686 жителей района».



В общей сложности свои кандидатуры выставили 56 претендентов, из них 12 являются действующими депутатами. «Среди кандидатов есть руководители предприятий, банковские служащие, домохозяйки, предприниматели, работники образования и медицины, - поясняет Ю. Казимиров. – В основном это представители ведущих парламентских фракций, также есть и самовыдвиженцы. Возрастные группы представлены и молодежью, и людьми старших поколений».





Новшеством нынешних выборов является «обкатка» протоколов с машинночитаемым кодом, что значительно упрощает процедуру подсчета голосов и обеспечивает большую прозрачность. Также в выборах Бирского района задействовано 56 наблюдателей.





К голосованию жители района подходят очень серьезно. Как поясняет избирательница Риса Целищева, сейчас страна вновь обретает былое могущество, и главную роль здесь играет именно местная власть.