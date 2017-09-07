Белоречане  выбирают депутатов в Совет городского поселения

Сегодня, в Единый день голосования, белоречанам предстоит выбрать 20 депутатов в Совет городского поселения. Дополнительные выборы проходят также и в Совет Абзаковского сельсовета (один мандат).

- Выборы не пропускаем. В последнее время много положительного у нас в городе происходит, город благоустраивается, что очень радует, - отметила одна из избирателей Валентина Церковникова.

Всего в Совет городского поселения зарегистрированы 56 кандидатов и три кандидата в Совет сельского поселения Абзаковский сельсовет.

Численность зарегистрированных избирателей, которые примут участие в сегодняшнем голосовании - около 51 тысячи человек. С 30 августа во всех 29 помещениях для голосования проводилось досрочное голосование.

В Единый день голосования планируется проведение ярмарок, спортивных соревнований на территориях УИК, расположенных в школах города, и торговое обслуживание на других участках, в том числе в рамках проекта «Школа открывает двери».

На 10.00 утра проголосовало около трех процентов избирателей.