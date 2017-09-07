На выборах в Башкирии впервые используют QR-код

Впервые в Башкирии на выборах в представительные органы местного самоуправления при подсчете голосов будет применяться QR-код.

В Центризбиркоме РБ пояснили, что это технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, которая позволит ускорить ввод итоговых протоколов УИК в ГАС «Выборы».

Как ранее отмечал председатель комиссии республики Хайдар Валеев, «она позволит исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и не допустить их при введении данных протоколов в систему ГАС «Выборы». Кроме того, при использовании технологии QR-кода значительно уменьшится время на подведение итогов голосования по выборам».

В выборах задействовано 49 территориальных избирательных комиссий. Голосование идет на 295 избирательных участках.