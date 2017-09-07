В республике работают 295 избирательных участков

В Башкортостане проходит 171 избирательная кампания по выборам депутатов в органы местного самоуправления.

В их числе - три основные. Это выборы депутатов горсоветов Белорецка и Бирска и Юматовского сельсовета Уфимского района. Также проходят 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней, на которых должно быть замещено 256 депутатских мандатов.

По данным Центризбиркома РБ, за депутатские кресла сегодня будут бороться 829 зарегистрированных кандидатов. Первоначально претендентов было 919, однако не все они прошли этап регистрации.

В списки избирателей включен 170 тысяч 978 человек, что составляет около 5,5 процента от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории Башкирии – 3 млн 69 тысяч 560.