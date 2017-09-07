В Белорецком районе опрокинулся грузовик, погибли два человека

Авария произошла поздно вечером в Белорецком районе, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

На автодороге Ассы – Бриш – Искушта – Мулдакаево 58-летний водитель «КамАЗа» на спуске с левым поворотом предположительно не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика. Он и его 50-летний пассажир, также житель Сибая, скончались до приезда «скорой помощи».

За прошедший день в регионе зарегистрировано 21 ДТП, в которых погибли три человека и 13 получили травмы. Задержаны 72 пьяных водителя.