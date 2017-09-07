43-летняя Татьяна Сидорова признана виновной в неуплате средств на содержание детей, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.

С июня 2008 года женщина была обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако мать уклонялась от выплат и в последующем была арестована на десять суток.

Наказание никак не повлияло на алиментщицу и та продолжила уклоняться от выплат, задолжав более 34 тысяч рублей. Суд приговорил ее к шести месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты десяти процентов в доход государства.