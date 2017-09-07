Наш соперник - недавний участник Лиги Европы.

Наш очередной соперник в чемпионате российской футбольной Премьер-лиги - "Краснодар" в последние годы прочно занял место среди лидеров отечественного футбола. По итогам прошлого чемпионата команда стала четвертой и получила право участвовать в отборе к Лиге Европы, где драматично уступила белградской "Црвене Звезде".

Конечно, самой знаковой фигурой в составе гостей является форвард сборной России Федор Смолов, которого краснодарцам удалось сохранить в межсезонье. Но и "подносчики снарядов" для него подобрались один другому под стать. Это позволяет "Краснодару" вновь бороться за самые высокие места - после восьми туров у них 15 очков и четвертое место в турнирной таблице.

Уфимцы, проведя столько же матчей, имеют на счету 10 очков и идут пока восьмыми.

Всего в чемпионатах России команды встречались шесть раз - две победы "Краснодара", одна - "Уфы", три ничьи при разнице мячей 7 - 3 в пользу южан.

Еще одно примечательное событие - приезд в Уфу арбитра ФИФА Сергея Карасева, который возглавит судейскую бригаду.