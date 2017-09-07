НОВОСТИ
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10.09.17 09:01
Картина "Из Уфы с любовью" отмечена двумя призами на фестивале "Киношок"
10.09.17 08:54
В Башкирии началось голосование на выборах депутатов в органы местного самоуправления
10.09.17 08:53
Сегодня "Уфа" принимает "Краснодар"
09.09.17 23:34
"Толпар" взял реванш у "Реактора" в серии буллитов - 1:0
09.09.17 23:09
Болельщики признали Онджея Ванека лучшим футболистом "Уфы" в августе
09.09.17 21:16
"Торос" проиграл "Молоту-Прикамье" - 2:4
09.09.17 17:08
В Уфе прошел марафон классической музыки
09.09.17 16:33
В Башкирии пьяный водитель влетел в кювет
09.09.17 16:20
В Уфе работников ЖКХ обеспечат служебным жильем
09.09.17 16:13
В Уфе изменился список мест проведения публичных мероприятий
09.09.17 16:08
В Уфе восстановлено наружное освещение
09.09.17 16:01
В Башкирии ожидаются снег и заморозки
09.09.17 09:45
"Толпар" проиграл "Реактору" - 2:3
09.09.17 09:20
Рустэм Хамитов подписал указ о проведении Фольклориады
09.09.17 08:54
В Уфе за долги отключили наружное освещение
09.09.17 08:24
В Уфе проходит акция "Осень без долгов"
09.09.17 08:12
В Башкирии родовыми сертификатами воспользовались 95 процентов матерей
08.09.17 23:45
"Салават Юлаев" выиграл у "Витязя" - 4:2
08.09.17 17:29
ХК "Салават Юлаев" занимает 9-е место по маркетингу и работе с болельщиками в КХЛ
08.09.17 14:37
Башкирия выступит пилотным регионом по повышению производительности труда
08.09.17 14:36
В Башкирии благотворители передали школьные принадлежности на 10 млн рублей
08.09.17 14:26
Башкирские аграрии потратили миллиард на технику
08.09.17 14:24
В Башкирии 9 сентября – день тишины
08.09.17 13:47
В Башкирии за день насмерть сбили двух пешеходов
08.09.17 13:37
В Уфе лишённый прав водитель за рулём маршрутки столкнулся с легковушкой
08.09.17 13:34
Про башкирских бортевиков расскажут на франко-немецком телеканале
08.09.17 13:22
Работникам научного центра в Уфе не выплатили миллион рублей зарплаты
08.09.17 13:11
Двое жителей Йошкар-Олы грабили уфимские банкоматы
08.09.17 12:40
В Башкирии больной эпилепсией добился бесплатных лекарств через суд
08.09.17 12:02
В Уфе пройдет медовая ярмарка
08.09.17 12:00
В Башкирии резко подешевели картофель и овощи
08.09.17 11:43
В Нефтекамске полиция раскрыла преступление до подачи заявления
08.09.17 11:31
Учебный пожар на избирательном участке в Агидели ликвидирован
08.09.17 11:18
Сегодня "Салават Юлаев" играет в Подольске с "Витязем"
08.09.17 10:58
Сотрудники Республиканского музея боевой славы приняли участие в фестивале на Бородинском поле
08.09.17 10:57
В Башкирии отремонтировали 100 дворов
08.09.17 10:57
В Молодежном технопарке нефтяного университета пройдет слёт школьников-предпринимателей
08.09.17 10:35
Рустэм Хамитов остался доволен работой новой поликлиники в Чишмах
08.09.17 09:56
В одном кафе деньги украл, в другом их потратил
08.09.17 09:31
В Уфе две мошенницы обворовали доверчивую горожанку прямо на остановке
07.09.17 20:58
В Уфе открылся шестой Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык»
07.09.17 16:45
В Уфе в выходные пройдут сельхозярмарки
07.09.17 16:36
В Башкирии трудовые мигранты заполняют невостребованные вакансии
07.09.17 16:18
Сев озимых культур в регионе приближается к экватору
07.09.17 16:16
Сахарные заводы Башкирии начнут работу 10 сентября
07.09.17 16:04
Три района в Башкирии намолотили более чем по 100 тысяч тонн зерна
07.09.17 15:45
В Белорецке у местного жителя украли голубей
07.09.17 15:44
Шахматисты Башкирии удачно стартовали в молодежном чемпионате Европы
07.09.17 15:39
В Уфе финансирование Дорожного фонда увеличится в 4,5 раза
07.09.17 15:30
В Учалинском районе пройдут дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления
07.09.17 15:21
Идти не мог - угнал автомобиль
07.09.17 15:18
В Благоварском районе введут в эксплуатацию биологические очистные сооружения
07.09.17 15:14
Начинается капремонт автодороги Уфа – аэропорт
07.09.17 15:11
В Уфе трое взломщиков обворовывали офисы и гаражи при помощи монтировки
07.09.17 15:10
Правительство Башкирии выделило 500 млн рублей на реконструкцию аэропорта «Уфа»
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