Подведены итоги очередного голосования среди болельщиков ФК "Уфа".

Напомним, в августе футболисты "Уфы" провели 5 матчей, в которых одержали одну победу при двух ничьих и двух поражениях. Чешский полузащитник Огджей Ванек забил дважды - "Ростову" и московскому "Динамо". При этом гол в ворота ростовчан признан лучшим в туре по версии РФПЛ. Болельщики отдали за Ванека 22,9 процента голосов.

20,7 процента голосов получил полузащитник Дмитрий Стоцкий, став вторым в опросе. Третье место - у голкипера Александра Беленова, за него проголосовало 18,1 процента участников опроса, сообщает пресс-служба ФК "Уфа".