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09.09.17 | 21:16 НОВОСТИ | Архив новостей
"Торос" проиграл "Молоту-Прикамье" - 2:4
Шайбы забросили: И. Баранов (17-я мин.), Д. Возовик (32) - у хозяев; И. Угольников (7, бол.), А. Андрианов (32), Б. Набиуллин (39), Р. Бикмуллин (48) - у гостей.
Открытие нового хоккейного сезона в Нефтекамске устроители сделали городским праздником. Перед матчем на площади возле ледовой арены выступала фольк-группа "Аргамак", в перерывах играл духовой оркестр. Отсюда - переполненные трибуны.
Соперники хорошо изучили друг друга в межсезонье, несколько раз их пути пересекались на различных турнирах. Заметное преимущество по итогам тех встреч у "Тороса". Но "предсезонка" и чемпионат - две большие разницы. Пермяки сразу дали почувствовать это. Гости отнюдь не собирались играть от обороны, на каждую атаку хозяев они отвечали своим выпадом. И преуспели, открыв счет в большинстве. "Глыбы" ответили усиленным натиском и шайбой Баранова, который плодотворно повоевал возле ворот.
Во втором периоде характер игры не изменился, "Торос" никак не мог закрепиться в зоне гостей. В середине отрезка контратака "Молота" увенчалась успехом. Правда, нефтекамцы отставание ликвидировали секунды спустя, но это был последний их успех. Действуя предельно строго у своих ворот, пермяки упорно искали свой шанс впереди и ушли на перерыв, ведя в счете.
Третий период запомнился тем, что гости перенесли основной акцент на оборону. Атаковали они уже не столь часто, но каждый свой визит в зону "Тороса" завершали броском по воротам. Один из них оказался результативным. Наши земляки в ответ ничего предъявить не сумели, скомкав "первый блин" сезона.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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