В Башкирии пьяный водитель влетел в кювет

Прав у мужчины не было, он и его пассажирка получили травмы.

ДТП произошло на трассе Белебей-Ермолкино в Белебеевском районе. Водитель «Оки» не справился с управлением, машина влетела в кювет и опрокинулась. Прав у 29-летнего мужчины не было, к тому же он был пьян.

Сейчас выясняют все обстоятельства аварии, водителя и его 36-летнюю пассажирку госпитализировали, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.