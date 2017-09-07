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НОВОСТИ
08.09.17 10:58
Сотрудники Республиканского музея боевой славы приняли участие в фестивале на Бородинском поле
08.09.17 10:57
В Молодежном технопарке нефтяного университета пройдет слёт школьников-предпринимателей
07.09.17 15:30
В Учалинском районе пройдут дополнительные выборы в представительные органы местного самоуправления
07.09.17 14:52
В Башкирии почти половина заявителей добилась изменения кадастровой стоимости недвижимости
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09.09.17 | 16:13 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе изменился список мест проведения публичных мероприятий
Теперь выразить мнение по поводу наболевших проблем граждане могут в четырёх местах Уфы. Это площадь около фонтана в районе улиц Таллинской, Мусоргского и Юматовской, площадь в сквере "Волна", а также площадки перед Дворцом спорта и Городским культурно-досуговым центром.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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AHOHC
Школьники в Уфе будут дополнительно заниматься физкультурой и краеведением
Рафаэль 2017-09-07 12:30:15
В уфимском парке имени Якутова вандалы снова повредили светильники
Ольга 2017-08-30 17:31:39
Риск большого урожая (Экономика) 28.08.17 (18:39)
Сергей 2017-08-30 11:28:43
Жители Башкирии могут узнать о положенных им выплатах в онлайн-режиме
Хамит 2017-08-30 11:11:16
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
не учитель 2017-08-29 21:51:26
День знаний в республике пройдёт 1 сентября
учитель 2017-08-29 16:21:43
Группа паломников из Башкирии не смогла отправиться в хадж
Абдулла 2017-08-28 15:52:13
Минздрав Башкирии заработал на аутсорсинге за полтора года около 16 миллионов
Лилия 2017-08-27 16:52:21
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
фермер дуванского района хужин г г 2017-08-27 14:18:28
Рыбный день (Экономика) 15.01.15 (11:13)
хужин г г дуванскй район фермер 2017-08-27 14:09:39
Рассчитываться придётся талантами (Культура) 20.07.17 (09:30)
Анна Хренова 2017-08-15 20:39:22
Шестьдесят лет автор («Ветеран») 24.01.13 (10:48)
Саша 2017-08-06 18:14:39