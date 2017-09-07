"Толпар" проиграл "Реактору" - 2:3

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги. "Толпар" (Уфа) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:3 (0:1; 1:1; 1:1).

Шайбы забросили: Р. Миргалиев, Д. Скориков - у хозяев; В. Трясоруков (бол.), Б. Шафигуллин (бол.), А. Хисамутдинов (бол.) - у гостей.

"Толпар" принимал финалиста минувшего Кубка Харламова. Несмотря на значительные перемены, ежегодно происходящие в составах молодежных команд, "Реактор" из года в год остается в числе лидеров.

Решающим в поединке стала реализация численного преимущества. К сожалению, уфимские спецбригады меньшинства не сумели сдержать натиск гостей. Все три шайбы нижнекамцы забросили, имея на одного или двух игроков больше. Тренеру "Толпара" Алику Гарееву, который в свое время был одним из лучших в России при игре в меньшинстве, предстоит немало поработать над этим компонентом.

Проигрывая одну шайбу, хозяева заменили вратаря полевым игроком, но финальный штурм успеха не имел.