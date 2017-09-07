В Уфе за долги отключили наружное освещение

Около сорока объектов наружного освещения Уфы остались без электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации столицы.

По информации муниципального предприятия «Уфагорсвет», Энергосбытовая компания Башкортостана в одностороннем порядке, без согласования с администрацией Уфы прекратила поставку электрической энергии для 39 объектов наружного освещения города в связи с незначительной задолженностью.

Городские власти ведут переговоры с ЭСКБ, согласуется график погашения долга. Вопрос взят на особый контроль.

Отметим, что за последние шесть лет в Уфе была проведена серьезная работа по реконструкции и обустройству сетей наружного освещения. Количество светоточек увеличилось два раза, по главным улицам заменены опоры электропередачи.

На обновление энергетического хозяйства города затрачены значительные финансовые ресурсы.

Автор: Галина ПЕТРОВА