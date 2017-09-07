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08.09.17 | 23:45 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" выиграл у "Витязя" - 4:2
Шайбы забросили: И. Петраков(9-я мин.), А. Панков (43) - у хозяев; Л. Умарк (16), А. Логинов (29), Т. Хартикайнен (48), В. Солодухин (60, п. в.) - у гостей.
Незадолго перед матчем пришло сообщение, поставившее с ног на голову все прогнозы и расклады. Пищевое отравление выбило из строя сразу 10 человек - полкоманды! - у "Витязя". В том числе всю вратарскую бригаду. Юлаевцы получили такой гандикап, что ставки у букмекеров немедленно зашкалили в их пользу.
Этот форс-мажор наши в итоге использовали. Но победа далась на морально-волевых, через "не могу". Место испытанных бойцов в поредевшем строю подольчан заняли безусые пацаны из молодежной команды. И зубами вцепились в соперника! Играл "Витязь" весело, от души. Тем более, что уфимская оборона сегодня позволяет любому желающему творить и дерзать. Уже вскоре Осипов подарил в своей зоне шайбу Петракову, проводившему первый матч на таком уровне. Юноша поначалу оторопел от щедрости, а потом бросил убойно. Впрочем, до перерыва юлаевцы отыгрались - наше скандинавское звено запутало в сетях своей комбинации подольскую защиту, а Умарк исполнил бросок на зависть. Когда во втором периоде забил Логинов, казалось, что это начало конца для "Витязя". Как бы не так. Ведь за них играет юлаевский воспитанник Панков. Вообще-то Саша забивает исключительно по большим праздникам. Видимо, матчи против родного клуба входят в их перечень - нам он забрасывает регулярно. Этот вечер исключением не стал.
В очередной раз повиснув на волоске, уфимцы все же проявили превосходство в классе. Умарк утащил за ворота всю защиту хозяев и отпасовал одинокому Хартикайнену - 3:2. "Витязь" достает из-под кольчуги последний козырь - вратарь уступает место нападающему. Солодухин только того и ждал - 4:2, точка. Можно перевести дух перед матчем дома с рижским "Динамо". Ждем вторника, 12-го.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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