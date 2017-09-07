"Советский спорт" предложил свою версию ТОР-10 клубов КХЛ.

На первой строке рейтинга расположился СКА (Санкт-Петербург).

Уфимский "Салават Юлаев" определен изданием на 9-е место. Отмечается, что в Уфе прошел лучший в истории "Матч звезд КХЛ". На "Уфа-арене" хорошо налажен сервис - питание, продажа атрибутики, болельщиков отмечает креативное поведение.

К минусам отнесена недостаточная, на взгляд издания, вместимость самой арены, построенной до начала хоккейного бума в Уфе. Существует дефицит билетов на топовые матчи, непросто купить сезонные абонементы.