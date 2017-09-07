В Башкирии 9 сентября – день тишины

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.

В так называемый «день тишины», как уточнили в ЦИК РБ, нельзя раздавать листовки, газеты, программы и другие агитационные материалы, транслировать любую предвыборную рекламу в СМИ и сети Интернет, проводить встречи с избирателями. Но если печатные агитматериалы уже размещены в установленном законодательством месте, то они сохраняются там и в день голосования. Материалы, размещенные в интернете, должны быть перемещены в архивы.

Не распространяется «день тишины» только на информацию о самих выборах и призывы принять в них участие.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Башкирии пройдет 171 избирательная кампания по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе три основные - выборы депутатов горсоветов Белорецка и Бирска, а также депутатов Юматовского сельсовета Уфимского района.

Кстати

С 30 августа по 9 сентября в соответствии с Кодексом РБ о выборах проводится досрочное голосование избирателей в участковых избирательных комиссиях.