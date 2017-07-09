В Уфе прохожий вытащил малыша из пруда

Четырехлетнего мальчика, случайно скатившегося в воду, спас проходивший мимо мужчина, сообщили в Службе спасения 112 Уфы.

Несчастный случай произошел в минувшие выходные в парке «Первомайский». Четырехлетний малыш катался на велосипеде и случайно съехал в пруд. Находившийся поблизости мужчина бросился на выручку и вытащил ребенка из воды.

Травм малыш не получил, помощь медиков ему не потребовалась.