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10.07.17 | 14:24 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе задержаны уличные грабители
Злоумышленники в течение двух недель совершили серию грабежей, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
С конца июня в отдел полиции стали поступать заявления от женщин об ограблении. Во всех случаях схожий по приметам молодой человек подбегал к жертвам сзади и резким движением срывал с них золотые цепочки.
В итоге подозреваемый и его сообщник были задержаны на территории Советского района столицы. Как выяснилось, грабежи совершал 26-летний ранее судимый горожанин, а его также ранее судимый 23-летний сообщник, житель Кушнаренковского района, сбывал краденое в ломбард. Выручка шла на наркотики.
Автор: Марат САТТАРОВ
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