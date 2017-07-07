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09.07.17 | 20:21 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе работникам компании «ОптоКом» задолжали около трёх миллионов рублей
Порядка 2,7 млн рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Кировского районного отдела Уфы в пользу работников предприятия ООО «ОптоКом», сообщает пресс-служба управления ФССП России по Республике Башкортостан.
После применения мер принудительного исполнения руководство предприятия изыскало возможность разрешить проблему с выплатой зарплаты, и задолженность перед работниками была погашена в полном объеме. Таким образом, судебные приставы Кировского районного отдела добились выплаты долга по заработной плате сотрудникам ООО «ОптоКом» на общую сумму около 2,7 млн рублей.
К слову, с начала 2017 года на исполнении в управлении ФССП России по Республике Башкортостан находилось 13 316 тысяч исполнительных производств по взысканию заработной платы, из них 8 573 были возбуждены в этом году. В результате исполнительных действий судебных приставов за 6 месяцев 2017 года работникам предприятий республики было взыскано более 235 млн рублей задолженности по заработной плате, уточняет пресс-служба.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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