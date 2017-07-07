В Башкирии 62 521 человек числится в списках "невыездных" из-за непогашенных долгов

Более 60 тысяч жителей республики ограничены в выезде из-за непогашенных долгов по налогам, коммунальным услугам, кредитам, страховым взносам, алиментам, а также административным и уголовным штрафам.

Общая сумма их долга составила порядка 16,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Республике Башкортостан.

В управлении напомнили, единственный путь для снятия ограничения - полное погашение долга. Причем, оплатить имеющуюся задолженность нужно заранее, так как процедура снятия запрета может занять несколько дней.

Узнать и оплатить задолженность онлайн можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте УФССП России по РБ.