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09.07.17 | 21:47 НОВОСТИ | Архив новостей
Зоны отдыха в Уфе - равнение на Площадь двух фонтанов
Площадь двух фонтанов - место, где многие горожане проводят выходные всей семьей, посетил мэр Ирек Ялалов. Он осмотрел артобъекты, изучил меню расположенных здесь кафе, обратил внимание на качество благоустройства площадки и детской игровой зоны, пообщался с уфимцами.
Ирек Ялалов отметил необходимость создания в разных районах Уфы подобных площадок, где могли бы отдыхать горожане всех возрастов. Он также дал поручение продумать элементы благоустройства прилегающей к площади территории, чтобы вместе они составляли единую прогулочную зону, сообщает пресс-служба столичной аминистрации.
Площадь двух фонтанов открылась в 2015 году и знаменита любимым уфимцами артобъектом - композицией "I Love Өфө".
Автор: Надежда РОМАНОВА
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