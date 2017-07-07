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09.07.17 | 12:44 НОВОСТИ | Архив новостей
Три медали привезли юные уфимцы с Международных детских игр
По результатам соревнований на МДИ-2017 наши спортсмены завоевали три медали, сообщает пресс-служба администрации столицы.
«Золото» в дзюдо выиграл Владислав Дулов, бронзовые награды в копилку сборной принесли легкоатлет Антон Бахтин и дзюдоист Александр Павлов. Нескольким ребятам совсем немного не хватило до попадания на пьедестал почета.
Торжественное закрытие Международных детских игр прошло вчера в Каунасе. Всего в них приняли участие команды из 88 городов со всего мира, разыграны десятки комплектов медалей в восьми видах спорта.
Президент комитета Международных детских игр Торстен Раш поблагодарил организаторов и пригласил команды в Иерусалим в 2018 году, где состоятся следующие Игры. Также он анонсировал проведение Международных детских игр в 2019 году в Уфе, отмечает пресс-служба.
Автор: Надежда ТЮНЁВА
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