В Башкирии Природоохранная прокуратура потребовала от чиновников быть внимательнее к родной земле

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура выявила нарушения при осуществлении региональным управлением Россельхознадзора государственного земельного надзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновники не принимали мер к взысканию ущерба от попадания в почву вредных веществ. Так, в прошлом году было выявлено 14 случаев загрязнения сельхозземель, однако сотрудники ведомства лишь дважды обратились в суд с исками о восстановлении плодородия почв. Не реагировали они и на незаконные свалки и загрязнение земель агрохимикатами.



В управлении пренебрегали рейдами для осмотра сельхозугодий. "Толчком" могла послужить лишь жалоба граждан. Не сильно интересовали чиновников и "сведения общественных объединений о местонахождении более тысячи нелегальных полигонов", сообщает пресс-служба.



В эти дни природоохранный прокурор внес в адрес руководителя управления Россельхознадзора по республике представление, потребовав активизировать работу по осуществлению государственного земельного надзора. За реальным устранением нарушений прокуратура установила контроль.