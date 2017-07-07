В Туймазах лже-слесари похитили у пенсионерки 50 тысяч рублей

Незнакомцы представились работниками ЖЭУ, которые проводят поквартирный обход и проверяют показания счетчиков воды.

Пенсионерка, 79-летняя женщина, пустила мужчин в квартиру. Один пошел проверять показания счетчиков в ванную, второй оставался в прихожей. "Слесарь" поинтересовался, исправно ли она платит по счетам за коммунальные услуги, сколько человек проживет на жилплощади. Получив ответы на интересующие вопросы, мужчина сказал, что управляющая компания, обслуживающая данный дом, должна потерпевшей 2 тыс.50 рублей и протянул купюру в 5 тыс. рублей.

Все сбережения у женщины находились в спальной комнате, злоумышленники видели, откуда она доставала и куда убирала деньги. Пока один получал сдачу - три тысячи рублей, второй из спальни похитил сбережения пожилой женщины - 49 тысяч рублей. Кстати, позже выяснилось, что пятитысячная купюра оказалось поддельной, из серии «Банк приколов», сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», а полиция еще раз напоминает: жертвами мошенников чаще всего становятся женщины и люди преклонного возраста. Будьте внимательны и бдительны, сообщайте о подобных вторжениях в полицию.