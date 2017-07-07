|
|
НОВОСТИ
08.07.17 11:24
В Башкирии Природоохранная прокуратура потребовала от чиновников быть внимательнее к родной земле
08.07.17 08:28
Подписан меморандум между Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Башкортостан
08.07.17 00:25
Уфимка Айгуль Ахметшина победила в международном конкурсе оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер»
|
08.07.17 | 11:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Туймазах лже-слесари похитили у пенсионерки 50 тысяч рублей
Незнакомцы представились работниками ЖЭУ, которые проводят поквартирный обход и проверяют показания счетчиков воды.
Пенсионерка, 79-летняя женщина, пустила мужчин в квартиру. Один пошел проверять показания счетчиков в ванную, второй оставался в прихожей. "Слесарь" поинтересовался, исправно ли она платит по счетам за коммунальные услуги, сколько человек проживет на жилплощади. Получив ответы на интересующие вопросы, мужчина сказал, что управляющая компания, обслуживающая данный дом, должна потерпевшей 2 тыс.50 рублей и протянул купюру в 5 тыс. рублей.
Все сбережения у женщины находились в спальной комнате, злоумышленники видели, откуда она доставала и куда убирала деньги. Пока один получал сдачу - три тысячи рублей, второй из спальни похитил сбережения пожилой женщины - 49 тысяч рублей. Кстати, позже выяснилось, что пятитысячная купюра оказалось поддельной, из серии «Банк приколов», сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», а полиция еще раз напоминает: жертвами мошенников чаще всего становятся женщины и люди преклонного возраста. Будьте внимательны и бдительны, сообщайте о подобных вторжениях в полицию.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06