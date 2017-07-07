Уфимцы завоевали новые медали на Международных детских играх

Во второй соревновательный день уфимцы дважды взошли на пьедестал. Они состязались в трех видах спорта - легкой атлетике, баскетболе 3x3 и дзюдо и выиграли две бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации города.

Уфимец Антон Бахтин стал третьим в толкании ядра в нешуточной борьбе с литовцем Рокасом Доминайтисом. Наш атлет шел практически с ним вровень, однако совершил небольшую ошибку, которая стоила ему второго места.

В дзюдо отличился Александр Павлов. Ему противостояли четыре противника из Польши, Латвии, Литвы и Кореи. Александру в упорной борьбе досталась «бронза».

Сегодня у спортсменов выходной день, в конце которого они примут участие в церемонии закрытия Игр.