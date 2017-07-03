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07.07.17 | 15:46 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия получила в подарок детский санаторий в Крыму
Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов во главе делегации республики прибыл в Крым, где встретится с представителями официальных и деловых кругов региона, сообщает его пресс-служба.
Рустэм Хамитов встретился с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. Во время встречи глава региона-полуострова сообщил о намерении передать Башкортостану в подарок санаторий «Юбилейный» в Евпатории.
«Да, в него надо вкладывать, но место замечательное. Уверен, это послужит новым толчком для развития экономических отношений», — сказал С. Аксенов.
Рустэм Хамитов поблагодарил за подарок и заметил: «Дети и из Крыма, и из Башкортостана, и из России будут там отдыхать. Обещаю, что мы сделаем его лучшим детским санаторием в Крыму. Мы вложим средства. Это будет замечательное санаторное учреждение».
Руководитель Башкортостана посетит в Крыму ряд социальных объектов и примет участие в открытии межрегионального фестиваля «Присягая России».
В рамках визита также запланировано подписание меморандума между правительством Башкортостана и Советом министров Республики Крым.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
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