Башкирия получила в подарок детский санаторий в Крыму

Сегодня глава Башкортостана Рустэм Хамитов во главе делегации республики прибыл в Крым, где встретится с представителями официальных и деловых кругов региона, сообщает его пресс-служба.

Рустэм Хамитов встретился с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. Во время встречи глава региона-полуострова сообщил о намерении передать Башкортостану в подарок санаторий «Юбилейный» в Евпатории.

«Да, в него надо вкладывать, но место замечательное. Уверен, это послужит новым толчком для развития экономических отношений», — сказал С. Аксенов.

Рустэм Хамитов поблагодарил за подарок и заметил: «Дети и из Крыма, и из Башкортостана, и из России будут там отдыхать. Обещаю, что мы сделаем его лучшим детским санаторием в Крыму. Мы вложим средства. Это будет замечательное санаторное учреждение».

Руководитель Башкортостана посетит в Крыму ряд социальных объектов и примет участие в открытии межрегионального фестиваля «Присягая России».

В рамках визита также запланировано подписание меморандума между правительством Башкортостана и Советом министров Республики Крым.