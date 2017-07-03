Роснефть планирует выделить более 40 млрд рублей, чтобы привести в порядок Башнефть

Проверка Ростехнадзора показала, что во время эксплуатации предприятий Башнефти обнаружено более 3,5 тысячи нарушений – мелких, средних, крупных.

Об этом глава республики Рустэм Хамитов сообщил, выступая перед депутатами Госсобрания-Курултая.

В качестве примера он привел ситуацию, когда к нержавеющей стали приваривают патрубок из обычной стали. «Недопустимая вещь, но таких нарушений много», - заметил при этом Рустэм Хамитов.

По его словам, потребуется порядка 40-45 млрд рублей, чтобы привести эти предприятия в порядок.

«Деньги немалые, но такой план у Роснефти есть. Он сформулирован и положен на бумагу. Надеюсь, что в ближайшее время будет принят», - сказал Рустэм Хамитов.