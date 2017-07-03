В Башкирии половина всех работающих получает меньше 20 тысяч рублей

С доходами и зарплатой всё обстоит довольно сложно, заявил глава республики Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами Госсобрания-Курултая. Более половины работающих, по его данным, имеют зарплату ниже 20 тысяч рублей.

«Этот показатель, к сожалению, пока переломить не удаётся», - заметил он.

В минусе в республике и объём жилищного строительства. «Покупательная способность населения в последние год-два снизилась, - сообщил Р. Хамитов.- Строить жильё без вариантов его продажи никто не будет. Мы, наверное, выйдем по итогам года с небольшим минусом по строительству жилья. Это будет 95-96 процентов к прошлому году».

Примерно та же ситуация с инвестициями. «Сейчас со всеми предприятиями, которые планировали стройки, покупки, и с правительством ведётся предметная работа. Надеюсь, что до конца года мы ситуацию выправим. Наша задача – 103-104 процента по итогам 2017 года к прошлогодним результатам в части инвестиций», - сказал глава республики.

В целом ситуацию по экономике он назвал «неплохой».